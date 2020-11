Rückgang Bahn: Stellwerkstörungen führen seltener zu Verspätungen

In den vergangenen drei Jahren waren zwischen ein und zwei Prozent aller Züge der Deutschen Bahn wegen Stellwerkstörungen verspätet, wie aus Antworten des Bundesverkehrsministeriums auf Anfragen der Grünen-Bundestagsabgeordneten Annalena Baerbock und Oliver Krischer hervorgeht. Hauptgründe seien die zunehmende Auslastung des Schienennetzes, Ausfälle während der andauernden Hitzewellen in den Sommern 2018 und 2019 sowie Bauteilverschleiß. Als verspätet gelten Züge, die mindestens sechs Minuten später am Ziel ankommen als vorgesehen.