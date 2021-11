Rückgabe nach Marbach Schillers Taufhaube im Zug vergessen

Die Nazis räumten 1938 gegen eine Entschädigung das Schloss. Es lag beim Truppenübungsplatzes Hammelburg, der im Zuge der Aufrüstung vergrößert wurde. Der im Schloss gelagerte gegenständliche Nachlass Friedrich Schillers kam nach Marbach. Den literarischen Nachlass übergab man dem damaligen Weimarer Goethe-Archiv, das zum Goethe- und Schillerarchiv wurde. Einzelne Gegenstände wie eben auch das Taufhäubchen nahm das kinderlose Paar mit in die neu bezogene Villa Menschikow nach Baden-Baden.

Schillers Ehrenbürgerschaft wirkte wie ein Schutzschild

Nach der deutschen Kapitulation 1945 erwies es sich für die von Gleichen-Rußwurms als glücklicher Umstand, dass Friedrich Schiller nach der Uraufführung des Dramas „Die Räuber“ 1782 in Mannheim zum französischen Ehrenbürger ernannt worden war. Diese Ehrenbürgerschaft übertrug sich automatisch auf die Nachfahren, sodass die von Gleichen-Rußwurms nach Vorlage der Urkunde bei General Marie-Pierre Koenig davon verschont wurden, französischen Soldaten in ihrer Villa unterbringen zu müssen. Zwischen der Sekretärin Louise Gridel und der Baronin entwickelte sich eine Freundschaft, aus der heraus die Adelige die Taufhaube schließlich an die Französin verschenkte.

Die finale Übergabe der Haube an das Deutsche Literaturarchiv in Marbach ist dort dokumentiert. „Madame Gridel war schon älter, als sie zu uns reiste“, erinnert sich Helmuth Mojem, Leiter des Cotta-Archivs im DLA. Fast wäre die Übergabe der Taufhaube gescheitert, denn der Gast aus dem Nachbarland hatte die Tasche mit der Haube am Ende einer langen Bahnreise in der S-Bahn vergessen. Erst als der auf Marbacher Gleisen abgestellte Zug wieder turnusmäßig nach Stuttgart zurückfuhr, konnten DLA-Mitarbeiter dort die Tasche suchen – und finden.

Mehr über die Familie von Gleichen-Rußwurm erzählt der Marbacher Michael Davidis unter anderem in seinem in diesem Jahr erschienenen Buch „Schiller und die Seinen“.