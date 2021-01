„Rückführungspatenschaften“ und „Corona-Diktatur“ So reagiert Twitter auf die Unwörter des Jahres

Wort von „Querdenker“-Bewegung benutzt

Das Wort „Corona-Diktatur“ wurde 21 Mal vorgeschlagen. Es werde seit Beginn des öffentlichen Diskurses um den politischen Umgang mit der Pandemie von der selbst ernannten „Querdenker“-Bewegung und vor allem von deren rechtsextremen Propagandisten gebraucht. Damit sollen regierungspolitische Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie diskreditiert werden. Dass der Ausdruck auf Demonstrationen verwendet werde, die – anders als in autoritären Systemen – ausdrücklich erlaubt seien, stelle schon in sich einen Widerspruch dar, so die Jury. Zudem verharmlose der Ausdruck tatsächliche Diktaturen und verhöhne die Menschen, die sich dort gegen die Diktatoren auflehnten.