Rückblick Bestseller 2021: Bond, Abba und Kerkelings Katzen

Der 24. Bond "Spectre" war Ende 2015 in Deutschland auf etwa 7 Millionen Kinobesucher gekommen, "Skyfall" 2012 auf etwa 7,8 Millionen, "Ein Quantum Trost" 2008 auf etwa 4,7 Millionen. Im noch schwereren Kinojahr 2020 mit coronabedingt lange geschlossenen Sälen war der meistbesuchte Film die Actionkomödie "Bad Boys for Life" mit Will Smith und Martin Lawrence (1,75 Millionen). Kinosieger 2019 war die computeranimierte Disney-Produktion "Der König der Löwen" (5,6 Millionen).