Rück- und Ausblick auf die Börse Ein Lehrstück für Studenten und Anleger

Zwar machte sich die Corona-Pandemie auch in den Handelssälen der Banken, Versicherungen und sonstigen Investoren deutlich bemerkbar, sie bestimmte auch die Diskussion und das Handeln, aber abgesehen von einem drastischen Absturz im Mai befand sich das Börsengeschehen nicht in einer Krise. Und selbst dieser Absturz, rund 40 Prozent in wenigen Tagen, war schnell vergessen. Zehn Wochen später war der Verlust schon wieder so gut wie aufgeholt, zum Jahresende gab es gar neue Rekorde, sowohl an der New Yorker Wall Street als auch beim deutschen Dax.