RTL Zeitreise mit "Deutschland sucht den Superstar"

Der Platz war zu haben, weil der Kandidat, der ihn eigentlich einnehmen sollte, laut RTL eine Bewährungsstrafe wegen Körperverletzung verheimlicht hatte und daraufhin aus der Show geworfen worden war. Nachrücker Dominik nutzte seine Chance, darf in der kommenden Woche wieder auftreten. Verabschieden mussten sich Domenico und Abi.

Silbereisen als "DSDS-Kapitän"

Florian Silbereisen, der "DSDS-Kapitän", wie Schreyl den Jury-Chef in Anspielung an dessen Zweitjob beim ZDF (Ostersonntag ist er dort als "Traumschiff"-Kapitän zu sehen) nannte, gab sich zuweilen streng ("Du hast erstmal am wenigsten Talent"), dafür aber auch einige private Einblicke: So verriet er, welcher Sinnspruch bei ihm auf dem "stillen Örtchen" hängt und fühlte sich nach dem Auftritt von Kandidat Gianni mit der 80er-Ballade "Hold me now" von Johnny Logan an eigenen Liebeskummer erinnert.

"Genau so ist bei mir eine wunderschöne Liebesgeschichte zu Ende gegangen", sagte der 40-Jährige. Dass der 17-Jährige bei diesem Lied noch lachen könne, liege wohl daran, dass er selbst noch keine Trennung erleben musste, mutmaßte Silbereisen. Denn dabei vergehe einem das Lachen.

Silbereisen war viele Jahre mit Schlagerstar Helene Fischer zusammen, Ende 2018 gaben sie ihre Trennung bekannt. Ob er mit seinen Aussagen auf diese Trennung anspielte, sagte er allerdings nicht.

Bohlen erstmals nicht mit dabei

Und über noch jemanden wurde nicht explizit gesprochen an diesem Abend: Dieter Bohlen. Der langjährige DSDS-Juror ist in der 19. Staffel zum allerersten Mal nicht mehr dabei. RTL hatte vergangenes Frühjahr angekündigt, die Sendung ohne ihn fortzusetzen.

Dafür saß nun in der ersten Liveshow niemand Geringerer als sein ehemaliger "Modern Talking"-Bandkollege Thomas Anders als Gast in der Jury, was einige Zuschauer als gezielte Spitze gegen Bohlen werteten. Anders aber gab sich ungerührt, professionell - und verlor über den Kollegen von einst kein Wort, sagte nur: "Das habe ich mir nicht träumen lassen, dass ich mal hier sitze." Bei Twitter schrieb jemand: "Er ist wie Dieter - nur Anders."