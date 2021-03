Die Sängerin ("Gefühle sterben niemals") hatte 2009 in der sechsten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" den sechsten Platz erreicht. Bei ihrem Salsa-Tanz fehlte es ihr in den Augen der Juroren an Elan: "Du musst Gas geben", hatte ihr Juror Joachim Llambi noch geraten. Mit Blick auf Neigerts Schlagerkollegen Mickie Krause, der vor ihr ebenfalls harsche Kritik bekommen hatte, sagte Llambi: "Der war gegen dich ein Vulkan an Bewegung."