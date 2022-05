RTL-Show Wann beginnt Sommerhaus der Stars 2022?

Mit Mario Basler und Sascha Mölders ziehen in diesem Jahr gleich zwei (Ex-)Profi-Fußballer ins „Sommerhaus der Stars“ ein. Das hat der Privatsender RTL am Sonntag bekannt gegeben. Neben Kultkicker Basler, der einst mit dem FC Bayern München mehrere Titel gewann, und Ex-1860-München-Spieler Mölders, der zuletzt bei Sonnenhof Großaspach spielte, ziehen deren Partnerinnen und sechs weitere Paare in die Promi-WG ein. Welche das sind, haben wir in unserer Bildergalerie zusammengestellt.