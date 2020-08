RTL-Show „I Can See Your Voice“ Kein Abstand, keine Masken – Macher wehren sich gegen Shitstorm

Zum Auftakt erzielte „I Can See Your Voice“ eine gute Einschaltquote. 2,14 Millionen (7,9 Prozent) waren am Bildschirm dabei. In der für den Privatsender besonders wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen war es mit 13,1 Prozent die stärkste Primetime-Sendung.