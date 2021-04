RTL-Show: Denn sie wissen nicht, was passiert Günther Jauch nach Corona-Ausfall durch acht Frauen ersetzt

Köln - An Stelle des wegen Corona ausgefallenen Entertainers Günther Jauch hat RTL am Samstagabend zur besten Sendezeit acht Frauen ins Rennen geschickt. Kurz nach Beginn der Liveshow „Denn sie wissen nicht, was passiert“ tanzten acht weibliche Ersatzleute ins Studio, sie alle trugen Fotomasken mit dem Gesicht von Jauch.