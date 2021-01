RTL-Sendung Kandidaten weinen sich durch die "Dschungelshow"

In diesem Jahr findet wegen der Corona-Pandemie eine Alternativ-Show zum "Dschungelcamp" statt. Aus einem Pool von zwölf Kandidaten gehen je drei in eine winzig kleine Hütte in einem Studio in Hürth bei Köln. Nach drei Tagen als Trio fliegt ein Teilnehmer aus der Sendung, die anderen beiden dürfen später ins Halbfinale. Nach zwei Wochen gibt es einen Sieger, der einen Platz in der nächsten Ausgabe von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bekommt. In der Samstagsfolge zeigt sich dann, ob Dylan, Dimitriou oder Sanne gehen muss.