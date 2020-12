RTL-Jahresrückblick mit Günther Jauch Helene Fischer feiert Rückkehr auf die große TV-Bühne

Mick Schumacher hat am vergangenen Wochenende in Bahrain den Weltmeistertitel in der Formel 2 geholt. In der kommenden Saison wird er für das Rennteam Haas in der Formel 1 starten. Sein Vater Michael Schumacher hat sieben Weltmeister-Titel (1994/1995 und von 2000 bis 2004) in der Formel 1 geholt. Seit einem schweren Ski-Unfall Ende Dezember 2013 lebt der Kerpener von der Öffentlichkeit abgeschirmt.