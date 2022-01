RTL-Dschungelcamp Wegen Ohrstöpseln: Anouschka Renzi und Tina Ruland geraten aneinander

Der Streit war ein weiteres Kapitel in den Zankereien, die im Dschungelcamp, das in diesem Jahr aus Südafrika übertragen wird, gerade zu erleben sind. Renzi ist dabei oft mit von der Partie. Kummer scheint ihr das aber nicht zu bereiten. „Ich weiß, dass die mich alle ziemlich scheiße finden“, erklärte sie am Mittwoch. „Aber ich sie auch. Dadurch ist das nicht so schlimm.“

RTL begründete die Konfiszierung der Luxus-Artikel übrigens mit der hohen Zahl von 85 Regelverstößen, die sich die Promis in den vergangenen Tagen geleistet hätten. Mehrfach seien Kandidaten allein im Camp unterwegs gewesen, hätten Luxus-Artikel untereinander getauscht oder tagsüber geschlafen. Das müsse Konsequenzen haben.

Große Zahn-OP im Dschungeltelefon

Mit ganz anderen Problemen hatte unterdessen die österreichische Reality-Kandidatin Tara Tabitha zu kämpfen. Die 28-Jährige verlor mitten im Dschungel einen Teil ihrer Zahnreihe. „Oh mein Gott, das ist gerade nicht passiert“, sagte sie, als das Missgeschick während der abendlichen Reinigung geschehen war. Fast verzweifelt suchte sie auf dem Waldboden nach einem herausgefallenen Veneer - einer Keramikschale, die normalerweise auf einem natürlichen Zahn aufklebt. Schließlich fand sie in der Dunkelheit das Teilchen.

Unangenehm war die Sache dennoch, denn erst Stunden später konnten sich Experten um die Wiederherstellung kümmern. Die Behandlung fand im sogenannten Dschungeltelefon statt. Zuvor achtete Tabitha akribisch darauf, dass niemand einen Blick auf ihren Mund erhaschte. Anouschka Renzi gelang es allerdings dennoch. Ihre Einschätzung: Es sehe aus, als habe ein „Haifisch-Baby“ seinen „Milchzahn“ verloren.

In der Dschungelprüfung des Tages erspielten Linda Nobat und Tara Tabitha drei Sterne. Für die nächste Aufgabe bestimmten die Zuschauer erneut Linda Nobat – dazu nehmen auch Anouschka Renzi und erstmals Jasmin Herren an der Prüfung teil. Die besten Bilder der aktuellen Folge sehen Sie in unserer Bildergalerie. Klicken Sie sich durch!