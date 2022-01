RTL-Dschungelcamp Herren, Nobat und Renzi verspielen alle Sterne – und zoffen sich erneut

IBES läuft erstmals in der Primetime

Die RTL-Sendung lief am Donnerstag erstmals nicht auf dem gewohnten Sendeplatz um 22.15 Uhr, sondern in der Primetime. Auch die Folge am kommenden Donnerstag (3.2.) soll demnach bereits um 20.15 Uhr gezeigt werden. Wegen der Corona-Pandemie entsteht die Show in diesem Jahr in Südafrika statt in Australien.

Für die nächste Dschungelprüfung bestimmten die TV-Zuschauer erneut ein Trio: Linda Nobat und Anouschka Renzi sind wieder dabei – und erstmals in dieser Staffel auch Tina Ruland. Die besten Bilder der aktuellen Folge sehen Sie in unserer Bildergalerie. Klicken Sie sich durch!