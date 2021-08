RTL Direkt „Tagesthemen“-Konkurrent will Zuschauer mit gutem Gefühl entlassen

Zeit für Gäste

Das Format läuft montags bis donnerstags um 22.15 Uhr, also in Konkurrenz zu den „Tagesthemen“ im Ersten. „Das Besondere ist, dass wir uns überlegen: Was ist ein Thema des Tages, das die Menschen beschäftigt und bewegt“, so Keller. „Und das wollen wir noch einmal intensiver den Menschen näherbringen. Komplexe Themen noch einmal mit einem Gast erläutern oder mit einem Politiker genauer draufschauen, was seine Position dazu ist. Das auch zu hinterfragen“, erläuterte Keller. „Das ist mehr als wir bei den Liveschalten bei „RTL aktuell“ oder dem „Nachtjournal“ machen.“