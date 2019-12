RSV Benningen erwartet Neckarweihingen Im Derby sind die Rollen eigentlich klar verteilt

In der Oberliga Württemberg empfangen die Ringer des RSV Benningen am Samstag ab 19.30 Uhr in der Sporthalle in der Au den Lokalrivalen KSV Neckarweihingen. Im Derby streben die RSV-Ringer um Trainer Jens Barth einen Sieg an. Während die Gäste mit 0:30 Punkten abgeschlagen am Tabellenende stehen, haben die Benninger als Sechster 12:16 Punkte auf dem Konto.