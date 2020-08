RSV Benningen Die Benninger Ringer-Teams setzen in der Corona-Saison aus

Nachdem die Saison in Nordrhein-Westfalen bereits im April komplett abgesagt wurde, haben sich auch die Vereine der Regionalliga Baden-Württemberg vor wenigen Wochen mehrheitlich gegen eine Durchführung der Saison 2020/21 ausgesprochen. Auch in Nordbaden wird es im Herbst keine Mannschaftskämpfe geben. Noch offen ist, wie der Sportbetrieb in Südbaden über die Bühne gehen wird. „Es ist für alle Vereine eine sehr schwierige Situation. Ich freue mich zwar, dass es Stand heute eine Mannschaftsrunde geben wird, habe aber auch volles Verständnis für die Vereine, welche nicht daran teilnehmen werden“, sagt der Ringer-Bezirksvorsitzende Hans-Michael Raiser aus Besigheim. „Neben den Oberliga-Ringern des RSV Benningen werden auch der ASV Nendingen, der SV Ebersbach, die KG Fachsenfeld/Dewangen sowie die beiden Aufsteiger AC Röhlingen und SV Fellbach nicht auf die Matte gehen. Da die Regionalliga-Saison abgesagt wurde, wird die KG Baienfurt als Gast-Mannschaft mit den vier verbliebenen Oberligisten eine Mini-Runde bestreiten“, sagt Raiser, der aktuell mit allen Bezirks-Vereinen in einem engen Austausch steht.