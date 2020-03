RP trifft eine Entscheidung Weg für Steinbruch-Verfahren ist frei

Marbach-Rielingshausen - In Rielingshausen wird man gespannt auf die Nachricht aus dem Regierungspräsidium (RP) in Stuttgart gewartet haben. Nun ist sie da. Und sie dürfte kaum dem entsprechen, was sich wohl die meisten Bürger in dem Stadtteil erhofft hatten. Die Behörde hat mittlerweile analysiert, ob es irgendein K.-o.-Kriterium geben könnte, das von vornherein eine Erweiterung des Steinbruchs in das angrenzende Landschaftsschutzgebiet ausschließen würde. Dabei sind die Fachleute zu dem Schluss gekommen, dass die dafür notwendige Befreiung zumindest nicht gänzlich außerhalb des Vorstellbaren liegt. Insofern liegt der Ball nun wieder beim Verband Region Stuttgart (VRS), der die Prüfung beauftragt hatte und nun ein Verfahren in Gang setzen könnte, an dessen Ende unter Umständen der Regionalplan so geändert wird, dass eine Erweiterungsfläche für den Steinbruch in Richtung Schutzzone reserviert wird.