Royals Prinz William tröstet einen trauernden Jungen

SC Freiburg gegen VfB Stuttgart

Als der VfB seinen ersten Bundesligasieg in Freiburg landete

Landesduelle zwischen dem SC Freiburg und dem VfB Stuttgart waren meist hitzige Angelegenheiten. In unserer Reihe „Legendenspiele“ gehen wir weit zurück – ins Jahr, als der VfB zum ersten Mal in der Bundesliga an der Dreisam gewann.