Royals Palast sagt Aufenthalt von Queen-Sohn auf Grenada ab

Ähnlich wie schon bei der Karibikreise von Queen-Enkel Prinz William (39) und seiner Frau Herzogin Kate (40) gilt die Tour als Charme-Offensive in Ländern, in denen Elizabeth II. noch immer Staatsoberhaupt ist. Die Reise von William und Kate wurde jedoch von Protesten wegen der Rolle der Royals in der Kolonialvergangenheit Großbritanniens und der Sklaverei überschattet.