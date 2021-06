Royals Niederländisches Königspaar besucht Berlin

Dazu gehört am 5. Juli eine Visite am Brandenburger Tor. Anschließend trägt sich das Königspaar im Berliner Rathaus in des Goldene Buch der Stadt ein. Am 7. Juli begleitet Müller die niederländischen Gäste dann an die Technische Universität, wo sie sich über Schlüsseltechnologien informieren wollen, sowie zum Landschaftspark Herzberge in Lichtenberg und ins Humboldt Forum in Mitte.