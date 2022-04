Royals Invictus-Gemeinschaft ist Prinz Harrys Familie

"Invictus ist praktisch seine Familie. Er ist zurück unter seinen Leuten, er ist zurück in einem Umfeld, das ihm wichtig ist und das sich natürlich für ihn anfühlt", sagte der 35 Jahre alte, britisch-südafrikanische Veteran Jaco van Gaas, der am Ostersonntag mit Harry und Meghan in Den Haag die Spiele verfolgte, der Nachrichtenagentur PA. Der Radsportler van Gaas, der Harry bereits seit Jahren kennt, wurde 2009 in Afghanistan von einer Panzerfaust getroffen und verlor dort seinen linken Unterarm.