Royals besuchen Insel Barry Prinz William und Herzogin Kate haben Spaß in Spielhalle

Cardiff/Barry - Sie sind das Vorzeigepaar der britischen Königsfamilie: Prinz William und Herzogin Kate haben am Mittwoch die Insel Barry im Süden Wales besucht und Eindruck hinterlassen. Während ihres Aufenthalts besichtigten sie die „Island Leisure Amusement“-Spielhalle, in der die britische Fernsehserie „Gavin & Spacey“ gedreht wurde. Wie das britische Nachrichtenportal BBC News berichtet, soll William die beliebte Serie selbst aber nie gesehen haben. Das royale Paar sprach vor Ort mit den Mitarbeitern der Spielhalle – anschließend nahmen William und Kate selbst die Bälle in die Hand.