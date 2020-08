Royale Teenager wie Leonor und Sofía Sie sind so erwachsen geworden

Stuttgart - Wir haben ihnen beim groß werden zugesehen. Plötzlich sind aus pausbackigen Kleinkindern schlaksige Teenager geworden und kaum schaut man wieder hin, beinahe schon junge Frauen und Männer. Die Kinder der europäischen Königsfamilien stehen unter Beobachtung von der Minute an, in der sie das Licht der Welt erblicken. An sie werden die höchsten Ansprüche gestellt – gleichzeitig sollen die Prinzen und Prinzessinnen aber auch eine so normale Kindheit und Jugend haben wie möglich.