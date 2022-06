Royale Etikette erklärt Warum Mary vor Máxima knickste – und andere royale Regeln

So spricht man Monarchen an

Das britische Königshaus verrät auch, wie man die Queen anspricht, wenn man ihr plötzlich gegenüber stehen sollte: Nämlich mit „Your Majesty“. Wenn man länger mit ihr spricht, darf man sie mit „Ma’am“ ansprechen. Der Buckingham Palace liefert auch gleich mit, wie das korrekt ausgesprochen wird, nämlich kurz und mit ä, wie das Wörtchen „jam“. Mitglieder ihrer Familie werden mit „Your Royal Highness“ angesprochen.

Das belgische Königshaus hat sogar eine kindgerechte Anleitung geschrieben, was man sagt, wenn man König Philippe oder Königin Mathilde gegenübersteht: „Sire“ und „Madame“ nämlich.

König oder Königin gehen immer ganz vorn

Der 2021 verstorbene Prinz Philip machte es formvollendet – er ließ seiner Ehefrau Queen Elizabeth II. stets den Vortritt. Es ist ein Zeichen des Respekts vor den gekrönten Häuptern, ihnen nicht den Rücken zuzukehren, sondern sie vorgehen zu lassen.

Der frühere US-Präsident Donald Trump machte 2018 den Kardinalfehler und marschierte beim Abschreiten der Ehrengarde vor der Queen her. Ob es die Monarchin störte oder eher amüsierte, wird ihr Geheimnis bleiben. Sicher ist, dass Trump den Briten damit sicher nicht sympathischer wurde.

Bloß nicht anfassen

Nicht nur Donald Trump, auch die frühere amerikanische First Lady Michelle Obama trat bei der britischen Queen schon ins Fettnäpfchen. Die Ehefrau von Barack Obama legte bei einem Empfang im Buckingham Palace im Jahr 2009 der Queen die Hand auf die Schulter. Dabei lautet eine ungeschriebene royale Regel: „Don’t touch“ – bloß nicht anfassen. Auch die Hand der Royals schüttelt man nur, wenn sie einem dargeboten wird.

Michelle Obama verriet 2018 in ihren Memoiren „Becoming“, was sie zur eigentlich verbotenen Umarmung mit der Queen bewegt hatte: Die beiden Frauen sprachen darüber, wie unangenehm das lange Stehen in Schuhen mit hohen Absätzen sei. „Ich habe dann das gemacht, was ich immer mache, wenn ich mich mit jemandem verbunden fühle. Ich habe meine Gefühle gezeigt.“ Die Queen nahm die Geste der First Lady allerdings nicht übel: Sie umarmte Michelle Obama ihrerseits.