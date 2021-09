Royal in Venedig Kitty Spencer, die modelnde Nichte

Mürrische Eule

Die 30-Jährige ist die Erstgeborene von Charles Spencer, einem Earl, der der Bruder der verstorbenen Prinzessin Dian ist. Als sie vor gut zwei Jahren in einem smaragdgrünen, handbemalten Dolce & Gabbana-Kleid zur Hochzeit ihres Cousins Prinz Harry erschien, fragten sich alle, wer diese Kitty Spencer denn sei. Vor einigen Tagen tauchte sie wieder auf, und zwar in Venedig. Ein italienisches Luxuslabel hatte zur Präsentation einer neuen Kollektion geladen, und viele Stars und Sternchen waren der Einladung gefolgt. Auch die stilsichere Lady Kitty Spencer posierte in der Lagune. An ihrer Vorliebe für Kleider mit interessanten Motiven hat sich nichts geändert. Eine mürrische Eule auf einer klassischen Säule ist tatsächlich mal etwas anderes als immer nur Streifen und Punkte auf einem schulterfreien Kleid. Und lustige Tiere auf Klamotten gehen ja eigentlich immer. Ob man mit dieser modischen Marotte allerdings richtig berühmt wird, ist weiterhin anzuzweifeln.