Royal-Fotograf Arthur Edwards „Harry sollte aufhören, auf Meghan zu hören“

Los Angeles - Der langjährige Royal-Fotograf Arthur Edwards lässt kein gutes Haar an Herzogin Meghan. In einem Bericht der Zeitung „The Sun“ sagte er: „Harry sollte aufhören, auf Meghan zu hören.“ Konkret bezog er sich auf Harrys Aussagen im Zusammenhang mit der Black-Lives-Matter-Bewegung in den USA.