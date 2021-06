Rotes Kreuz Erdmannhausen Das Rote Kreuz in Erdmannhausen lebt wieder auf

Erdmannhausen - Der denkwürdige Tag in der Historie des Erdmannhäuser DRK-Ortsvereins ist nun fast auf den Tag genau zwei Jahre her. Damals, am 27. Juni 2019, stand bei der Hauptversammlung der Punkt „Auflösung des Ortsvereins“ auf der Tagesordnung. Die Mannschaft um den damaligen Vorsitzenden Rudolf Holzwarth und seine Stellvertreterin Bettina Rein trat nicht mehr an. Nachfolger fanden sich nicht. Es kam anders, der Kreisverband setzte einen Notvorstand ein. Dennoch. Der Verein existierte. Viel mehr aber nicht.