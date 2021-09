Roter Teppich bei den Emmy Awards Die besten Outfits der Stars

Los Angeles - Warum soll es den Stars nach so vielen Monaten im Lockdown anders gehen? Wenn auch mit Stylisten beschäftigt sie die Frage: Was ziehe ich an, wenn der rote Teppich anlässlich der Emmy-Verleihung ausgerollt wird? Darf es etwas Schlichtes oder Auffallendes sein? Welcher Designer? Welche Schuhe? Und was für Schmuck?