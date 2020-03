Rot-Rot-Grün mit Mehrheit Union sackt im ZDF-Politbarometer auf Rekordtief

Unter den befragten Unions-Anhängern liegt Merz mit 40 Prozent Zustimmung noch deutlicher vor Laschet, der auf 27 Prozent kommt. Für Röttgen sprechen sich 10 Prozent der CDU/CSU-Anhänger aus, 19 Prozent geben keine Präferenz an. Die Anhänger von SPD, Grünen und Linke bevorzugen Laschet an der CDU-Parteispitze, unter den Anhängern von AfD und FDP liegt Merz in der Gunst vorne. Die CDU will Ende April auf einem Parteitag einen neuen Vorsitzenden wählen.

Bereits am Donnerstag kam der "Deutschlandtrend" des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap für die ARD zu ähnlichen Ergebnissen. Demnach bevorzugen 35 Prozent aller Befragten Merz als neuen CDU-Parteichef. 24 Prozent sprachen sich für Laschet an der Parteispitze aus, 12 Prozent sind für Röttgen. In der Sonntagsfrage sieht die Umfrage CDU und CSU gemeinsam unverändert bei 27 Prozent. Dahinter folgen die Grünen, die einen Punkt zulegen konnten, mit 23 Prozent.

Bei den zehn Politikern, die als wichtigste des Landes eingeschätzt werden, liegt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) laut dem ZDF-Politbarometer weiter an Platz eins, vor dem Grünen-Vorsitzenden Robert Habeck und Finanzminister Olaf Scholz (SPD).