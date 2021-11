„Rosso Come La Notte“ von Mondo Sangue Soundtrack für den Weg in die Hölle

Nun hat das Duo eine Hommage an den Giallo aufgenommen, also das vom Regisseur und Kameramann Mario Bava erfundene und in der italienischen Filmindustrie der 1960er und 1970er Jahre etablierte Subgenre des psychedelisch angehauchten, opulent inszenierten Thrillers. „Rosso Come La Notte“ erzählt die Geschichte der Mailänder Tierpräparatorin Barbara, die im Auftrag des Böblinger Fleischermuseums in den Schwarzwald und von dort direkt in die Hölle reist. Im Museum hätte die Platte am Samstag effektvoll vorgestellt werden sollen. Wegen der Pandemielage hat die Stadt Böblingen das aber untersagt.