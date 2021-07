Rossinis „Elisabetta“ in Wildbad Triumph der Musik

Famose Sängerin der Titelpartie

In der Aufführung beim Rossini-Festival in Bad Wildbad richtet sich dann auch das Augenmerk auf die Sängerin der Titelpartie, Serena Farnocchia. Bereits mit ihrer Kavatine im ersten Akt legt sie die Messlatte sehr hoch. Man hört, dass die Italienerin Erfahrung im Verdi-Fach hat. Ihre Kunst, große Linien zu spannen, Phrasen stimmig zu entwickeln und dabei beinahe selbstverständlich, aber doch bedeutungstragend Verzierungen zu integrieren, ist staunenswert und wird im zweiten Akt noch gesteigert. Gegen Serena Farnocchias Präsenz fallen die junge Sopranistin Veronica Marini als ihre Gegenspielerin Matilde und der Tenor Patrick Kabongo als Leicester ab, auch wenn beide mit Rossinis vokalen Herausforderungen souverän umgehen. Spannend ist auch die Intriganten-Rolle des Norfolc, den Rossini als selbstbezogenen Bösewicht mit exaltierter Stimmführung zeichnet. Mert Süngü ist ein renommierter Tenor, der sich in den Höhenflügen des Belcanto-Repertoires einen Namen gemacht hat, an diesem Abend aber immer wieder an seine Grenzen gerät.