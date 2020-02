Rosenheim-Cops Abschied des Urgesteins Hannesschläger

Stuttgart - Es ist das traurige Wiedersehen mit einem Publikumsliebling: Joseph Hannesschläger ermittelt in dem Serienspecial „Die Rosenheim-Cops – Schussfahrt in den Tod“ zum letzten Mal als gemütvoller Kommissar Korbinian Hofer. Der Schauspieler, der mit der ZDF-Serie zum Star wurde, starb am 20. Januar im Alter von 57 Jahren an Krebs. Wegen seiner Krankheit war Hannesschläger zuletzt immer seltener in den oberbayerischen Schmunzelkrimis aufgetaucht, auch im voriges Jahr gedrehten 90-minütigen Spielfilm tritt er deutlich kürzer: Hofer ermittelt nicht am Tatort, sondern wälzt die meiste Zeit auf dem Revier Akten.