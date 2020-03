Rookie-Projekt beim mz3athlon Trainingsphase verlängert sich auf 27 Wochen

Irgendwie machen wir jetzt erst recht weiter – dieser Gedanke ist allgegenwärtig in der Truppe: „Wir suchen nicht nach Gründen, wieso es nicht geht, sondern nach Möglichkeiten, wie es geht“, lautet die Devise von Miriam Schultheisz. Carsten Hast ist motiviert wie eh und je und hält sich auf dem Laufband fit, andere wollen laufen gehen, Rad fahren oder zu Hause Stabilisationsübungen machen. Ich werde solange es möglich ist draußen alleine laufen und im Garten oder Wohnzimmer kleine Workouts machen. Trainerin Katja Fischer verteilte am Dienstagvormittag erste Hausaufgaben: Jeden Tag die Plank, eine Stützübung, ein wenig länger halten. Los geht’s mit 20 Sekunden. Wer richtig gut ist, kommt am Ende auf fünf Minuten. „Das Training der letzten Wochen hat euer Herz-Kreislaufsystem bereits gestärkt. Nutzt diesen Impuls und bewegt euch auch in den kommenden Wochen“, rät Trainerin Sandra Wiesner – ein Motivationsschub, an den wir in der nächsten Zeit vielleicht noch zurückdenken werden.