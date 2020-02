Rookie-Projekt beim mz3athlon Der Andrang ist auch dieses Jahr riesig

Erdmannhausen - Montagabend im Schulungsraum der Firma neuformtür in Erdmannhausen: Geschäftsführer Andreas Glock ist „geplättet, das so viele Leute hier sind. Triathlon scheint ein Magnet zu sein.“ Das Rookie-Projekt, in dem Triathlon-Anfänger in zehn Wochen zum Finisher beim mz3athlon in Steinheim am 10. Mai gemacht werden sollen, ist dieses Jahr auf 30 Teilnehmer begrenzt. Und obwohl einige der Anwesenden bei der Infoveranstaltung noch nicht sicher sind, ob sie wirklich dabei sein wollen, ist eigentlich schon klar, dass dieses Limit ausgeschöpft wird. „Auf jeden Fall können wir sicher sagen, dass alle, die heute hier sind, einen Platz bekommen – wenn sie denn wollen“, sagt Trainerin Katja Fischer, die das Projekt leitet. „Denn wir haben dieses Jahr den Luxus, dass wir in zwei Schwimmgruppen trainieren können. Das war sonst immer der limitierende Faktor. Dieses Jahr ist das wohl eher die Zahl der Startplätze, denn eigentlich ist der mz3athlon schon ausgebucht.“