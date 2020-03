Rookie-Projekt beim mz3athlon Auf der Suche nach dem Wassergefühl

Freiberg - Ein rot-weiß gemusterter Bademantel, eine leuchtend grüne Badekappe und die nackten Füße in Badeschlappen – so ging Rookie Mareike am vergangenen Sonntag auf die Straße. Die 29-Jährige sparte sich das Umziehen und kam direkt in Badekleidung zum Rookie-Training im Freiberger Hallenbad. Sie musste dazu nur einmal die Straße überqueren, sie wohnt gegenüber. „Ich dachte, es wäre ganz witzig, im Bademantel hier aufzutauchen“, meinte die Freibergerin. Sie lag richtig: Ihr Auftritt sorgte für befreite Lacher unter den Rookies, die vor dem Bad auf ihre Trainer und die erste Einheit warteten. Ein bisschen fühlte es sich an wie damals vor der ersten Sportstunde in der Schule mit einem neuen Lehrer. Zehn Wochen bleiben der bunt gemischten Truppe an Freizeitsportlern bis zum Start beim mz3athlon.