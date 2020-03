Rookie-Projekt beim mz3athlon Alles läuft – Start in die erste Trainingswoche

Nach dem Dienstags-Lauf bot Trainer Bodo Massa ein zusätzliches Stabi-Training in den Räumen von Neuformtür in Erdmannhausen an. Denn: Auch die Rumpfmuskulatur muss gekräftigt werden. Neben Liegestütz, Dehn- und Mobilisierungsübungen standen auch einige dem Yoga entlehnte Haltepositionen auf dem Programm. Mit dabei waren auch die Hunde Bungee und Cleo. Was sie wohl dachten, als wir die Übung „dreckiger Hund“ machten? Sie geht so: Runter in den Vier-Füßler-Stand und dann ein Bein anwinkeln und anheben. Das sieht dann eben so ähnlich aus wie ein Hund, wenn er das Bein hebt. Wobei der Boden natürlich trocken bleibt.