Ronja Maltzahn Fridays for Future lädt Sängerin wegen Dreadlocks aus

In der Stellungnahme der Klima-Aktivisten heißt es dazu: „Es war nicht okay, wie wir formuliert haben, dass durch ein Abschneiden der Haare ein Auftritt bei uns wieder möglich wäre.“ Dies sei ein Eingriff in die Privatsphäre, der so nicht hätte passieren dürfen, „vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass Frauen in dieser sexistischen Gesellschaft häufig aufgrund ihres Aussehens zurechtgewiesen werden“.