Romantik-Klassiker Liebesfilm für die Ewigkeit: 50 Jahre "Love Story"

Den Weg hinein in die unwahrscheinliche Liebe der beiden Collegestudenten (er: Jura, sie: Musik), den schmückt Regisseur Arthur Hiller nicht nur mit wunderbaren Bildern, das Drehbuch ist voll augenzwinkerndem Humor. Schnell ist man auch vor der Leinwand (oder dem Bildschirm) verliebt - verliebt in ein Liebespaar, für das das Schicksal ein niederschmetterndes Ende parat hält. "Love means never having to say you are sorry": Liebe heißt, niemals um Verzeihung bitten zu müssen.