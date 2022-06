Roman über den Kalten Krieg Maulbronn wird amerikanisch

Der Münchner Autor Michael Basse, Jahrgang 1957, hat selbst einmal in Maulbronn gelebt. Aber nicht nur Ort und Milieu sind ihm deshalb vertraut, sondern auch das größere Thema, das er in seinem Roman „Yank Zone“ behandelt: das höchst ambivalente Verhältnis einer ganzen BRD-Generation zur US-Kultur in der Ära des Kalten Krieges – hier die Verheißungen von Freiheit und Popkultur, dort das Machtgehabe und das Waffenklirren gegenüber allem, was auch nur ansatzweise als „kommunistisch“ ausgegrenzt wird.