Roman Protasewitsch Staatsfernsehen in Belarus strahlt Video mit „Geständnis“ aus

Minsk - Der nach der erzwungenen Flugzeug-Landung in Minsk festgenommene Regierungskritiker Roman Protasewitsch hat in einem vom belarussischen Staatsfernsehen veröffentlichten Video die gegen ihn erhobenen Vorwürfe gestanden. „Ich werde weiter mit den Ermittlern zusammenarbeiten und gestehe, Massenproteste in der Stadt Minsk organisiert zu haben“, sagte er in dem am Montag ausgestrahlten Video. „Das Personal geht mit mir völlig angemessen um und respektiert die Gesetze“, sagt der an einem Tisch sitzende Protasewitsch in die Kamera.