Rom-Besuch des NRW-Landeschefs Laschet betont deutsche Solidarität mit Italien

FC Astoria Walldorf gegen VfB Stuttgart II

Fahrenhorst-Team holt wichtigen Auswärtsdreier in Walldorf

Der VfB Stuttgart II hat am Dienstagabend einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert. In Walldorf gewann das Team von Trainer Frank Fahrenhorst knapp mit 1:0 – damit klettert der VfB in der Tabelle weiter nach oben.