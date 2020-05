Roll soll gehen Schicht im Schacht: Grüne leiten Parteiausschluss ein

Was den Brief des Kreisvorstands angeht, in dem er um eine inhaltliche Stellungnahme gebeten und in dem ihm der Austritt nahegelegt wurde, so habe er nicht reagiert, weil der Brief eine „gezielte Maßnahme zur Denunzierung“ sei, wie sie auch von rechtsextremen Plattformen wie Psiram versucht werde. „Für solche Gedanken und Denunzianten verschwende ich meine kostbare Zeit nicht“, betont Roll. Die Ludwigsburger Grünen hätten durch das autokratische Führungsverständnis solcher Vorstandsmitglieder wie Welte an Zustimmung verloren. Das werde sich auch im Kreis Ludwigsburg deutlich am Ergebnis der nächsten Wahlen zeigen, ist Roll überzeugt. „Wie ernst die Lage für den grünen Kreisverband und die Partei ist, werden allerdings manche erst nach den Wahlen merken. Ein Rücktritt der Kreisvorstände, die das heute mit verschulden, wird spätestens im Bundestagswahljahr unvermeidlich sein.“