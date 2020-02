Rolf Englert geht in den Ruhestand „Ein Privileg, so früh aufhören zu können“

Was hat sich verändert in den Jahren? Rolf Englert muss nicht lange überlegen. Der Ton ist rauer geworden und der Druck seitens der Bürgerschaft größer. „Heute muss man jederzeit damit rechnen, dass Bürger, die eine Entscheidung vielleicht nicht verstehen, Druck ausüben – auch über die Medien.“ Bürger sind emanzipierter geworden – was der Verwaltungsmann an sich nicht schlecht findet. „Dennoch hätte ich mir manchmal gewünscht, dass man erst einmal ins Gespräch geht, um auch die Chance zu bekommen, Entscheidungen oder Dinge erklären zu können.“ Wütende Bürger am Telefon? Das gehörte schon fast zum Alltag des Ordnungsamtsleiters. Dennoch: „Meine Aufgabe ist für mich der interessanteste Beruf in der Hierarchie einer Verwaltung, weil er so viel mit Menschen zu tun hat.“