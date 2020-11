Roland Emmerich wird 65 Ein Meister der Kino-Illusionen

Stuttgart - Master of Desaster: So wurde der schwäbische Hollywood-Regisseur Roland Emmerich genannt, weil er so gerne Katastrophen verfilmte: In „Independence Day“ (1996) legen invasive Aliens das Weiße Haus in Schutt und Asche, in „Godzilla“ (1999) ein Riesensaurier New York. Im Endzeitszenario von „2012“ (2009) löst eine Pol-Verschiebung die Apokalypse aus, in „The Day After Tomorrow (2004) versinkt die Nordhalbkugel in einer Eiszeit, weil der Golfstrom in Folge des Klimawandels versiegt ist – was keine 20 Jahre später Realität zu werden droht.