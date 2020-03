Roger Hodgson wird siebzig Mit Supertramp zum Superstar

Stuttgart - Selbst wenn man es wirklich darauf anlegen würde: auch nur einen einzigen Tag im Leben ohne Supertramp zu verleben geht wirklich nur, wenn man sich beharrlich von allen Rundfunkgeräten und Fernsehspots auf Erden fernhält. Denn irgendwo, irgendwie und irgendwann läuft immer einer von ihnen. Sei es „Dreamer“ oder „Give a little Bit“, seien es „Take the long Way home“, „Breakfast in America“, „It’s raining again“ oder der „Logical Song“. Sie alle stammen, und zwar ausschließlich von ihm getextet und komponiert, von Charles Roger Pomfret Hodgson, der am 21. März 1950 in Portsmouth geboren wurde und mithin an diesem Samstag seinen siebzigsten Geburtstag feiert.