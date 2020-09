Röststüble eröffnet in Steinheim Kaffeeduft in der Badtorstraße

Steinheim - Es duftet nach frisch geröstetem Kaffee in der Badtorstraße 4 – kein Wunder, denn hier ist vor einigen Wochen das „Röststüble“ eingezogen. Das ehemalige Fotogeschäft in der Steinheimer Innenstadt, nur einen Steinwurf vom Rathaus entfernt, stand lange Zeit leer. Jetzt haben es Anja Prokasky und Hiltrud Thiem in eine Kaffeerösterei verwandelt, die am 10. Oktober offiziell ihre Tore öffnen soll.