Rodeln Felix Loch Zweiter: "Corona hängt noch ein bisschen nach"

Der dreimalige Olympiasieger Felix Loch hat seinen ersten Weltcupsieg in dieser Saison erneut knapp verpasst, zeigte sich nach seiner Corona-Zwangspause über Weihnachten aber wieder in besserer Form.Der 32-Jährige belegte beim Weltcup in Sigulda hinter dem Letten Kristers Aparjods zum dritten Mal in diesem Winter den zweiten Platz.