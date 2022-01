Rodel-Weltcup in Winterberg Taubitz macht deutschen Triumph vor Geisenberger perfekt

Mit ihrem dritten Weltcupsieg dieser Saison hat Julia Taubitz den deutschen Triumph beim Rodel-Weltcup in Winterberg perfekt gemacht und ihre Ambitionen auf einen Podestplatz bei Olympia in Peking unterstrichen. Die Oberwiesenthalerin gewann in einem spannenden Rennen vor ihrer Teamkollegin Natalie Geisenberger (Miesbach) und der Österreicherin Madeleine Egle.