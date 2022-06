Rock am Ring“ und „Rock im Park“ Tagelange Rockparty nach Corona-Pause

Auch in Nürnberg feierten ebenfalls 70 Bands seit Freitag das Comeback der Festivals: „Ich bin so dankbar, dass es wieder geht“, sagte Musiker Jan Delay am Samstagabend auf der Bühne. Und die Fans machten dankbar mit: tanzten gemeinsam mit dem Hamburger eine kleine Choreografie, sprangen auf Anweisung hoch oder gingen in die Hocke. „Dieses Festival bedeutet so viel für uns alle“, rief auch Green Day-Sänger Billie Joe Armstrong und wirft Kusshände ins Publikum.

Was sich nicht geändert hat, ist die Müllflut

Einen bemerkenswerten Auftritt legte am Samstag die italienische Rockband Måneskin hin. Frontmann Damiano David kam in schwarzem Lackanzug, weißem Netzhemd und hohen weißen Plateaustiefeln auf die Bühne, Gitarrist Thomas Raggi in einem Anzug mit Schlag und glänzendem 70er-Jahre-Muster. Doch nach einigen Songs, bei denen David kräftig über die Bühne rockt, wechselt er unter lautem Beifall auf flachere Schuhe mit der Bemerkung, dass er mit den hohen Absätzen nicht weitermachen könne.

Doch eins erinnert an frühere Jahre: die Müllflut. Zeitweise quollen die Mülleimer über, vor den Bühnen liegt platt getretener Abfall.